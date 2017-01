﻿L’équipe israélienne se retrouve en finale pour son vaisseau spatial lunaire

On peut désormais y croire. Ce 31 décembre 2017, Israël verra peut-être son premier vaisseau spatial alluner grâce à SpaceIL, une organisation à but non lucratif israélienne. SpaceIL fait partie des 5 finalistes de XPRIZE, la compétition créée par Google en 2007. L’heureux gagnant de cette compétition se verra repartir avec un joli chèque de 20 millions de dollars.