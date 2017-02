Laser Detect System (LDS) Ltd. a développé un système de détection par laser, embarque sur le drone Airbotics Optimus et appelé « SpectroDrone », qui identifie les explosifs et d’autres matières dangereuses, gaz, liquides, poudres ou vrac, à une distance de 3 km. Le fondateur Eli Venezia a déclaré: « Au-delà la lutte contre le terrorisme, nous sommes également certains que notre technologie trouvera des applications commerciales«