Scandaleuse destruction lente des piscines du Roi Salomon…en territoire palestinien

Les piscines de Salomon ou vasques de Salomon, l’un des sites historiques les plus intéressants de la région du Goush Etsion, au sud de Jérusalem ont récemment été endommagées. Selon les experts, « les dégâts constatés seraient potentiellement irréversibles ». C’est au cours d’une excursion organisée par l’école agricole de Kfar Etsion en coordination avec Tsahal que les dégâts ont été constatés : un éboulement conséquent d’une vingtaine de mètres de large.

Nul ne sait encore comment cela a pu se produire, s’agit-il d’une action délibérée ou d’un effondrement causée par les intempéries de l’hiver ?Reste que l’Autorité palestinienne qui détient la responsabilité de ce secteur situé en zone A, n’a pas encore daigné répondre aux nombreuses demandes des archéologues israéliens et semble se désintéresser totalement de la situation critique.

Selon Benjamin Trooper, l’un des enseignants de l’école agricole de Kfar Etsion, si rien n’est entrepris rapidement, les prochaines pluies agrandiront encore la brèche et provoqueront l’amoncellement de sédiments qui finiront par remplir la piscine ».

A en croire les experts, l’enjeu historique est si important, que si l’Autorité palestinienne -qui s’enorgueillit devant les instances internationales de protéger les lieux historiques et le patrimoine des régions sous son contrôle- ne lève pas le petit doigt, les archéologues israéliens pourraient mettre en place un plan d’urgence pour la réfection du site qui serait coordonné avec Tsahal.

2000 ans d’histoire

A quelques kilomètres de la basilique de la Nativité de Bethléem, près du camp de réfugiés de Dehaishe on trouve l’un des lieux les plus caractéristiques de la Terre Sainte : les piscines de Salomon, 3 énormes bassins d’eau, qui à l’Antiquité constituaient la ressource hydrique de Jérusalem. De 8 mètres de profondeur et de 120 mètres de long chacune, les piscines sont en mesure de contenir plus de 200 millions de mètres cubes d’eau en tout. Leur fonction était de répondre au manque d’eau à Jérusalem. Un réseau sophistiqué d’aqueducs, profitant de l’inclinaison et de la force de gravité, transportant l’eau d’ici à Jérusalem, et aussi, pendant l’époque romaine, à l’Herodion, le palais d’Hérode le grand, situé près de là. Le nom des piscines est tiré de différents versets de l’Ancien Testament, dans lesquels le Roi Salomon dit : ‘J’ai entrepris de grands travaux et construit pour moi des bassins pour arroser un bois fécond en plantes“.