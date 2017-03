13 cadres d’Israël Aerospace Industries font l’objet d’une enquête pour corruption

La police israélienne a annoncé mercredi l’arrestation de treize personnes, dont de hauts directeurs d’Israël Aerospace Industries (IAI), pour des faits présumés de corruption « systématique » au sein du plus important groupe public israélien d’armement. Parmi les personnes arrêtées figurent des directeurs, des chefs de services d’IAI et d’autres entreprises sous-traitantes ainsi qu’un ancien officier « connu », a précisé la police dans un communiqué. L’enquête porte sur des soupçons de pots-de-vin versés pour remporter des appels d’offres lancés par IAI, de vols, d’abus de confiance et de blanchiment.