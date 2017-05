140 étudiants des grandes écoles de commerce françaises en Israël

Une délégation de 140 étudiants des grandes écoles de commerce françaises en visite de découverte en Israël, conduite par Maurice Meyara, responsable de l’Association des anciens élèves de l’ESSEC en Israël, s’est rendue sur le campus de l’Université de Tel-Aviv le 7 mai. Elle a été reçue par le Prof. Shai Danziger, vice-recteur de la Faculté de Gestion.

DanzigerLe Prof. Danziger a présenté aux étudiants la Faculté et les possibilités d’études qu’elle propose aux étudiants étrangers. La Faculté de gestion de l’Université de Tel-Aviv, devenue l’Ecole de gestion Coller depuis que l’homme d’affaire et philanthrope britannique Jeremy Coller lui a fait don l’an dernier de 50 millions de dollars, est la première du pays. Elle propose des programmes de premier cycle, de MBA et de recherche, compte 60 professeurs titulaires, 3360 étudiants et 23 000 alumni de par le monde. Elle comprend également 11 centres de recherche et a obtenu pour la troisième année consécutive les 5 palmes du classement Eduniversal des meilleures écoles de commerce dans le monde.

Des programmes d’échanges d’étudiants existent déjà entre la Faculté et les écoles de commerces françaises, HEC, ESSEC et ESCP, avec possibilités de bourses. L’Ecole propose des programmes d’un semestre permettant aux étudiants étrangers de venir faire leur expérience de la Nation Startup, un programme de MBA international d’un an, ainsi qu’un diplôme commun avec la Kellogg School of management de l’Université Northwestern aux Etats-Unis.

La Faculté propose également un éventail de programmes à court terme comme le programme de 10 jours Doing business in Israel, ouvert aux étudiants de MBA, qui se déroule deux fois par an et donne droit à des crédits universitaires, le Sofaer international case competition, qui met en concurrence des étudiants du monde entier pour la résolution d’un problème complexe qui leur est proposé, ou la récente compétition de startups Coller lancée cette année.

Les étudiants ont également rencontré des représentants de startups et des alumni de l’ESSEC et de l’ESCP vivant en Israël.

Cette visite fait suite à celle d’une délégation d’étudiants de Paris-Dauphine le mois dernier.