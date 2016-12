2 inventions israéliennes sur le cerveau et sur la recherche multi sensorielle

Brainnovations a développé 2 inventions du laboratoire sur le cerveau et sur la recherche multi sensorielle du Pr Amir Amedi à l’Université hébraïque de Jérusalem. EyeCane, un dispositif d’orientation en forme de lampe de poche, émet des rayons infrarouges pour traduire la distance en signaux auditifs et tactiles permettant à l’utilisateur de détecter des objets sur une plage réglable allant jusqu’à cinq mètres. Après une brève formation, les utilisateurs d’EyeCane peuvent estimer les distances, éviter les obstacles et naviguer avec succès dans des environnements simples. EyeMusic est une application et un mini-système de caméra qui transmet les couleurs, les formes et l’emplacement des objets en convertissant les images en « bruit » pour le cerveau qu’il interprète visuellement. Les personnes aveugles peuvent apprendre à reconnaître les lettres de l’alphabet, «voir» des images d’animaux, et même trouver un objet ou une personne dans un paysage visuel complexe. Une version de l’application est disponible sur l’Apple App Store et Google Play.