2016 année de tous les records à l’aéroport Ben Gourion

17 387 971 voyageurs internationaux ont utilisé l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv en 2016, selon des données publiées dimanche par l’Autorité aéroportuaire israélienne. Les chiffres représentent une augmentation de 11 pour cent par rapport à 2015.

Parmi les principales destinations pour les voyages en provenance et à destination d’Israël figurent la Turquie (1,6 million de passagers, la plupart en transit), les États-Unis (1,45 million), l’Allemagne (1,2 million) et l’Italie (1,5 million). Un million de passagers ont voyagé en Russie et en France.