2016, année record des attentats suicides islamiques dans le monde

Au total, 469 attentats suicides ont été commis par 800 terroristes dans 28 pays, causant la mort d’environ 5 650 personnes, faisant de 2016 la pire année de cette forme mortelle d’atrocités terroristes démocratisée par les Palestiniens contre les civils israéliens.

Selon les chiffres publiés par le Programme de recherche sur le terrorisme et les conflits de faible intensité à l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS) de l’Université de Tel-Aviv, l’État islamique continue d’être le principal responsable de ces attaques de masse.

En 2016, les terroristes de l’État islamique étaient directement ou indirectement responsables d’environ 30% des attentats-suicides dans le monde selon l’INSS.

Le rapport indique qu’un nombre croissant d’attentats-suicide sont dus à une réaction de l’État islamique aux «pertes territoriales et aux efforts internationaux croissants pour chasser l’organisation des zones qu’elle contrôle.»

Au Moyen-Orient, le nombre d’attentats suicides a augmenté de 45% en 2016 par rapport à 2015. D’année en année, le nombre de kamikazes et de victimes a également augmenté de manière significative (513 terroristes suicides et environ 3 915 décès en 2016, contre 353 suicides et 2 294 décès en 2015).