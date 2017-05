380 milliards de dollars saoudiens…et moi et moi et moi. Par Bely

Qui est le plus fortuné ? Le pays qui réussit à « prendre un marché de plus de 380 milliards de $ » ou celui qui possède ces quelques menues monnaies, ces espèces sonnantes et trébuchantes nécessaires pour se l’offrir ?

Les « marchés remportés à coups de milliards de dollars » qui font les gros titres ces derniers temps sonnent d’autant plus bizarrement aux oreilles du citoyen lambda que l’économie de nombreux pays est en mauvaise posture, le chômage en constante progression, et les manifestations qui cherchent à mettre en lumière des revendications salariales plus que modestes, totalement hors de propos avec lesdits marchés cités en référence.

« Les Etats-Unis et l’Arabie saoudite ont signé samedi des accords d’une valeur de plus de 380 milliards de dollars, au premier jour de la visite du président Donald Trump à Riyad, a annoncé le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir. »

Et d’appuyer le trait : « Les deux pays ont signé une série d’accords (…). La valeur des investissements dépasse les 380 milliards de dollars a déclaré M. Jubeir lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’Etat Rex Tillerson. »

A la lecture de ce genre de gros titre, non seulement on perçoit nettement cette disparité mais vient à l’esprit la question de savoir pourquoi pareille négociation rapportée par les médias, met vendeur et acheteur sur le même plan d’égalité quand ce n’est pas une mise en valeur du vendeur étonnante comparée au silence fait à propos de l’acheteur : « Grâce aux 380 milliards de dollars de contrats signés entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, les constructeurs d’équipement militaire américains ont leurs carnets de commandes pleins. » .

Sans doute est-ce pourquoi vient à l’esprit ce genre de réflexion : pourquoi titrer sur les mérites d’habile négociateur du Président américain Trump, plutôt que prendre conscience sinon s’étonner de la richesse d’un pays capable de s’offrir pareille « danseuse » !

Même genre de remarque : « A titre de comparaison, la France a engrangé en 2015 la « petite » somme de 10,3 milliards d’euros ».

Dito avec Israël qui « a annoncé dimanche un nouveau contrat de 630 millions de dollars pour la fourniture à la marine indienne de systèmes de missiles anti-aériens après lui avoir vendu missiles et technologies militaires pour la somme record de 1,6 milliard d’euros, une transaction considérée comme « le plus gros contrat » d’exportation d’armes d’Israël.

Alors si raisonnement bassement matérialiste, il doit y avoir : qui doit-on féliciter pour l’état de son portefeuille ? Celui qui vend ou celui qui achète ?