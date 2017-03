3cimetières juifs vandalisés en deux semaines

Une douzaine de tombes ont été vandalisées dans un cimetière juif de Rochester, dans l’Etat de New York. Il s’agit du troisième incident du genre aux Etats-Unis en deux semaines. Une division spéciale de la police de l’Etat consacrée aux crimes haineux s’est chargée de l’affaire. Le gouverneur démocrate de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé avoir demandé l’ouverture d’une enquête quant aux profanations du cimetière de Waad Hakolel, après une série d’alertes à la bombe dans des centres juifs et des saccages dans des cimetières juifs à Philadelphie et à St Louis.