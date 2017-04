4 Israéliens poignardés à Tel-Aviv

Un terroriste palestinien âgé de 18 ans a poignardé 4 personnes près de la rue Gordon et sur la place Atarim (Kikar Atarim) vers 15h. Parmi les personnes blessées, le Maguen David Adom a signalé deux hommes et une femme âgés d’une cinquantaine d’années et un homme de 70 ans.

Atteints à la tête, au cou et au bras, ils ont été évacués vers l’hôpital Ihilov de Tel Aviv, leurs blessures ont été qualifiées de « légères ». Pour l’heure les forces de sécurité poursuivent l’interrogatoire de l’assaillant qui a été arrêté, afin de découvrir ses motivations. L’attaque n’a pas été immédiatement qualifiée d’attentat.

20 minutes plus tard, les enquêteurs ont indiqué que selon les premières déclarations de l’assaillant, tout porte à croire qu’il s’agit d’un terroriste qui souhaitait assassiner « le plus de juifs possible ».

Mise à jour permanente