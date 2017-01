4 morts dans l’attentat de Jérusalem et une polémique

Les 4 victimes de l’attentat d’hier au camion bélier, dans le quartier d’Armon Hanatsiv à Jérusalem seront inhumées aujourd’hui. Les obsèques de Shir Hadjadj, 22 ans de Maalé Adoumim, auront lieu à 14 heures au cimetière militaire du mont Herzl.

L’inhumation de Shira Tzur, 20 ans, de Haïfa se déroulera à 14 heures au cimetière militaire de sa ville.

Erez Aurbach d’Alon Shvout sera inhumé à 11 heures au cimetière du Kibboutz Kfar Etsion.

Les Obsèques de Yaël Yekoutiel, 20 ans de Givataïm se dérouleront à 15 heures au cimetière militaire de Kiryat Shaül.

Israël frappé par un nouveau drame alors que la polémique enfle depuis hier sur la supposée absence de réaction de la cinquantaine de soldat armés, sur les lieux, au moment de l’attentat. La presse a rapporté hier l’attitude héroïque d’un vigile qui a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction du terroriste, mais s’est interrogée sur les images filmées par les caméras de surveillance où l’on aperçoit des dizaines de soldats qui courent se mettre à l’abri plutôt que de tenter de neutraliser le conducteur.

S’agit-il des répercussions du procès du sergent Elor Azaria, reconnu coupable d’avoir ouvert le feu sur un terroriste au sol ? Nos soldats ont-ils désormais peur d’intervenir de peur de finir devant la justice ? Alors que le débat occupait une bonne partie de la soirée sur les médias et les réseaux sociaux israéliens, l’armée publiait quelques heures plus tard les premiers éléments de l’enquête qui démontraient que dès les premiers instants hier, des soldats ainsi que des officiers étaient passés à l’action et avaient ouvert le feu en direction du terroriste.

Yifat, la mère de Maya Peled, officier de Tsahal écrit ce matin sur sa page Facebook : « Ma fille commandait un groupe de soldat et a échappé de justesse à l’attentat car elle s’est rendue dans le bus pour chercher un pull.

C’est à ce moment que le camion est arrivé. Alors que la presse interrogait le civil qui avait ouvert le feu contre le terroriste, les soldats qui avaient pris part à sa neutralisation ne pouvaient témoigner devant la presse car il sont tenu au devoir de réserve et ne peuvent s’exprimer publiquement sans l’autorisation du porte-parole de l’armée. Ma fille a tiré 15 balles au moment du drame et ses collègues en ont fait autant. Attendez les résultats de l’enquête avant de conclure que le procès Azaria a tétanisé nos enfants qui servent sous les drapeaux, conclu, Yifat Peled.