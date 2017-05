50ème anniversaire de la libération de Jérusalem, Capitale d’Israël

Il est difficile de croire qu’il y a tout juste 50 ans les Juifs et Jérusalem étaient enfin réunis. Il a fallu à Dieu 6 jours pour créer le monde et Il a fallu aux Israéliens d’aujourd’hui la même durée pour libérer la ville la plus sainte du monde des mains de ceux qui n’ont jamais compris ni accepté sa véritable sainteté.

La guerre de six jours fut un miracle contemporain.

Du 5 au 10 juin 1967 eut lieu la guerre dite « de Six Jours » qui opposa l’État d’Israël à trois de ses voisins (Égypte, Jordanie, Syrie) soutenues par des troupes d’Irak, Arabie saoudite, Tunisie, Maroc et Algerie.

Cette guerre marque l’attaque foudroyante de l’armée israélienne et la déconfiture totale des pays arabes. La politique israélienne pendant la guerre de Six Jours fut fermement condamnée par les pays socialistes et les pays du Tiers Monde (les mêmes aujourd’hui qu’on retrouvent à l’onu ou l’unesco), qui rompirent pour la plupart leurs relations diplomatiques avec Israël, ainsi que par la France du général de Gaulle.