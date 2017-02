60 anti-israéliens pétitionnent contre la venue de M. Netanyahu en Australie

Binyamin Netanyahou est-il persona non grata en Australie ? Un poignée bruyante d’Australiens, parmi eux des leaders politiques, des avocats, des artistes et d’ex hommes politiques de gauche se sont en effet opposés à la visite de M. Netanyahou. D’après le média australien, Sydney Morning Herald, ces derniers dénoncent une « provocation, une intimidation et une oppression » du premier ministre israélien contre les Palestiniens.

Dans une lettre écrite par 60 personnalités australiennes qui s’opposent à cette visite, on peut lire : « les politiques de Monsieur Netanyahou dont destinées à provoquer, à intimider et à opprimer la population palestinienne, ce qui fait monter ce déséquilibre, en conséquence éloignant Israël irrémédiablement de la paix. Ces politiques ne sont pas compatibles avec les valeurs et les convictions australiennes et nous ne devrions pas l’accueillir ici ».