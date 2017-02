80 ans les séparent mais ces réfugiés se ressemblent ! Par Bely

Conscient de cette vérité première, le site officiel des Nations Unies pour l’enfance, (l’UNICEF) publie ce jour une vidéo d’une grande sensibilité que chacun se devrait de visionner.A mêmes motifs criminels, mêmes conséquences catastrophiques, ce témoignage est d’autant plus troublant qu’il joint à jamais les voix d’un vieil homme et d’un enfant, alors que ni l’époque ni le lieu ne sont communs !

Bien évidemment, il serait indigne de chercher à mesurer le malheur. Et pourtant, ce serait parfaitement ignominieux pout tout Juif responsable du devoir de mémoire de ne pas rappeler que le peuple élu a eu l’insigne malheur d’être traité comme personne.

Même si l’histoire de cet enfant réfugié d’aujourd’hui, répond comme en écho au parcours du vieil homme lui aussi réfugié en son temps, venus d’espaces différents, ( Syrie pour l’un, Europe de l’est pour l’autre), l’enfant est la victime collatérale d’une guerre, le vieil homme d’une volonté délibérée d’exterminer tous les Juifs, hommes, femmes et enfants, un massacre systématique et unique dans l’histoire humaine né de la folie meurtrière nazie dont il a échappé par on ne sait quel miracle.

A présent, des guerres plus ignobles les unes que les autres éclatent un peu partout, à travers le monde. Près de 50 millions d’enfants ont été touchés récemment dont 28 millions d’entre eux se sont enfuis du pays qui les vit naître pour y échapper avec l’espoir chevillé au corps de connaitre un avenir meilleur.

Le plus souvent traumatisés par les horreurs dont ils ont été témoins et qu’ils cherchent à fuir au cours de périples, tant maritimes que terrestres ils se devront d’éviter tous les naufrages (et pas seulement celui de leur embarcation), mais plus encore échapper à « la Faucheuse » … A contrario de nos anciens, déportés, (assassinés) dans des « camps de la mort conçus tout exprès pour ce faire, alors qu’ils n’étaient eux aussi que des enfants….