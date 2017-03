89% des Israéliens sont heureux de leur vie

Environ 89% des Israéliens sont satisfaits de leur vie, révèle un nouveau sondage du Bureau central des statistiques d’Israël.

Selon le sondage, 91% des répondants juifs et 82% des répondants arabes étaient satisfaits ou très satisfaits de leur vie. Les catégories utilisées pour mesurer la satisfaction étaient la qualité de l’emploi, la sécurité personnelle, les soins de santé, le logement, l’éducation et les compétences, le bien-être personnel et social, l’environnement, la participation civique et la richesse matérielle.

Le nombre d’Israéliens satisfaits de leur emploi est passé de 81,5 pour cent en 2002 à 88,4 pour cent en 2015. Soixante et onze pour cent des répondants étaient satisfaits des soins de santé qu’ils ont reçus, 15 pour cent les qualifiant de «très bons» et 56 pour cent de «bons».