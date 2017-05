A l’aéroport de Lyon, toute trace d’Israël et d’hébreu est soigneusement éliminée

L’un des rédacteurs de Coolamnews a fait une correspondance par l’aéroport de Lyon, état des lieux quant au traitement d’Israël dans ce lieu public…

La filiale low-cost d’Air France KLM, Transavia, relie Tel Aviv à Lyon à raison de deux vols hebdomadaires, faisant d’Israël l’une des destinations de choix depuis l’aéroport Saint-Exupéry. Mais dans ce contexte, il semble que les autorités de l’aéroport fassent tout pour cacher l’Etat juif…

Dès la descente de l’avion, les voyageurs sont accueillis par un « bienvenue » en français, surmonté d’un « welcome » en anglais, et d’une liste de traductions de ce mot dans de multiples langues. La première de la liste? L’arabe! On a beau chercher, pas la moindre trace d’un « baroukh aba » en hébreu.

On avance alors au contrôle des passeports. Une mappemonde illustre que tous les pays sont acceptés pour le contrôle policier. Un drapeau illustre chaque nationalité. Il y en a une cinquantaine de représentées. Là encore, pas la moindre trace d’Israël.

Enfin, tout au long du couloir reliant l’aéroport à la station SNCF, une exposition des destinations mises en valeur depuis l’aéroport donne lieu à de magnifiques photographies des villes de Porto, Montréal, Alger…Israël est là encore aux abonnés absents.

L’aéroport de Lyon voudrait cacher toute trace de l’Etat juif qu’il ne s’y prendrait pas mieux…