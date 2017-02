L’Est républicain rapporte qu’un Musulman s’est exhibé sur une place les yeux bandés en portant une pancarte: « Je suis musulman, catalogué comme terroriste », alors qu’un autre complète : « J’ai confiance en vous, avez-vous confiance en moi ? »

Il s’agit d’un Interfaith hugh, lancé par un Britannique, et que l’association Coexister et EMF (Étudiants musulmans de France) ont décidé de tenter hier place Stan à Nancy. Traduction : câlin interconfessionnel. « Ou plutôt interconvictionnel », précise Foucauld, en soulignant que Coexister, association interreligieuse à l’origine, a ouvert le concept plus largement encore…C’est à Bobigny que cette initiative aurait dû avoir lieu…