Si le préfet d’Ile-de-France, Jean-François Carenco, s’en est mêlé, c’est que l’affaire est sérieuse. Il a envoyé une lettre au parquet de Paris car il soupçonne des employés du Louvre et de la Sainte-Chapelle de discrimination à l’encontre d’étudiants israéliens de l’université de Tel-Aviv. Les médias français ne parlent pas d’antisémitisme mais de dysfonctionnements.

Le professeur Sefy Hendler, journaliste et spécialiste de la Renaissance italienne, prépare un voyage à Paris à la fin du mois de juin pour un groupe de douze étudiants en histoire de l’art à l’université de Tel-Aviv. Son but est de leur faire visiter les principaux centres culturels français. Il écrit aux services de réservation du Louvre et de la Sainte-Chapelle. Les retours de courrier sont négatifs : « Désolé, nous n’avons pas de possibilité pour cette journée », répond une responsable de la Sainte-Chapelle. Même réaction du côté du Louvre, où trois horaires différents avaient été sollicités : « Nous n’avons aucune possibilité pour les créneaux demandés. »