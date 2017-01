Entre Trump et Obama le rabbin Marvin: « Si je t’oublie ô Jérusalem »

Donald Trump a officiellement pris ses fonctions de 45e président des États-Unis vendredi après-midi. Dans son discours, M. Trump a promis de mettre l’Amérique d’abord, de lui rendre sa grandeur et de combattre le terrorisme. Tous auront remarqué, que le rabbin Marvin a été invité à prendre la parole immédiatement après la prestation de serment de Donald Trump et qu’il a évoqué l’éternité de…Jérusalem.



Ce qu’il faut retenir

«Nous, les citoyens d’Amérique, sommes maintenant réunis dans un grand effort national pour reconstruire notre pays et rétablir sa promesse pour tout notre peuple. Ensemble, nous déterminerons le cours de l’Amérique et du monde pendant de nombreuses et nombreuses années à venir.

« Nous allons faire face à des défis. Nous allons affronter des difficultés, mais nous allons faire le travail. Tous les quatre ans, nous nous réunissons sur ces étapes pour effectuer le transfert ordonné et pacifique du pouvoir. Et nous sommes reconnaissants au président Obama et à la première dame Michelle Obama pour leur gracieuse aide tout au long de cette transition. Ils ont été magnifiques. Je vous remercie.

« La cérémonie d’aujourd’hui a cependant un sens très particulier, car aujourd’hui, nous ne transférons pas simplement le pouvoir d’une administration à une autre ou d’une partie à une autre, mais nous transférons le pouvoir à Washington et nous le rendons à la population. »

«Pendant trop longtemps, [ceux en politique] ont récolté les fruits du gouvernement alors que les gens en ont supporté le coût. Washington a prospéré, mais le peuple n’a pas partagé sa richesse. »

« Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L’establishment s’est protégé, mais pas les citoyens de notre pays. Leurs victoires n’ont pas été vos victoires. Leurs triomphes n’ont pas été vos triomphes, et pendant qu’ils faisaient des célébrations dans la capitale de notre nation, il y avait peu à célébrer pour les familles en difficulté partout sur notre terre. »

« Que tous les changements commencent juste ici et maintenant, parce que ce moment est votre moment. Il vous appartient. Il appartient à tout le monde rassemblé ici aujourd’hui et tout le monde qui regarde en Amérique. C’est votre journée. C’est votre fête. Et les États-Unis d’Amérique, c’est votre pays. »

« Parce que ce qui compte vraiment est que notre gouvernement soit contrôlé par le peuple. Le 20 janvier 2017, sera rappelé comme le jour où les gens sont devenus les dirigeants de cette nation à nouveau », a déclaré M. Trump.

« Le serment d’office que je prends aujourd’hui est un serment d’allégeance à tous les Américains », a-t-il souligné.

«À partir de ce jour, ce ne sera que l’Amérique d’abord, l’Amérique d’abord », a-t-il promis.

«Nous allons rechercher l’amitié et la bonne volonté avec les nations du monde, mais nous le faisons dans la compréhension que c’est le droit de toutes les nations de mettre leurs propres intérêts en premier. Nous ne cherchons pas à imposer notre mode de vie à quiconque, mais plutôt à l’offrir en exemple. […] Nous renforcerons nos anciennes alliances et nous en formerons de nouvelles et nous renforcerons le monde contre le terrorisme islamique radical que nous allons éradiquer de la face de la Terre », a promis le nouveau président.

«La Bible nous dit combien il est bon et agréable que le peuple de Dieu vive ensemble dans l’unité. Nous devons parler ouvertement de nos esprits, débattre honnêtement de nos désaccords, mais toujours chercher la solidarité. »

Jérusalem…

Quelques moments après ce discours, le fondateur du Centre Simon Wiesenthal, Rabbi Marvin Hier, a prononcé une bénédiction dans laquelle il a déclaré: « Seigneur, bénis tous nos alliés du monde entier qui partagent nos croyances. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Si je t’oublie, ô Jérusalem, que ma main droite se dessèche ! » (Psaume 137)