Abbas écrit à Trump à propos de Jérusalem

Ce mardi, Mahmoud Abbas a adressé une lettre à Donald Trump pour lui rappeler que le statut de Jérusalem, l’une des plus questions les plus épineuses du règlement du conflit israélo-palestinien, doit être scellé dans un accord de paix final et le prévenir des conséquences de sa décision. Vendredi, le proche conseiller d’Abbas Mahmoud al-Habash a estimé que la décision de transférer l’ambassade à Jérusalem était « égale à une… une déclaration de guerre contre les musulmans ».