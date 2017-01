Abbas ne pense pas que Trump déplacera son ambassade à Jérusalem

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré au cours d’une réunion avec des membres du Meretz, parti israélien de la gauche radicale, qu’il ne pensait pas que le président américain élu Donald Trump déplacerait l’ambassade américaine à Jérusalem, même si Trump et son équipe l’ont promis pendant la campagne et en ont reparlé depuis l’élection. Abbas a prévenu que déplacer l’ambassade aurait des conséquences « irréversibles », et que l’Autorité palestinienne « prendrait des mesures » en guise de représailles, sans préciser lesquelles.