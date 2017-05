Abbas se prépare à accueillir Trump à sa façon

Dans une déclaration publiée plus tôt cette semaine, les forces nationales et islamiques à Ramallah et El-Bireh, une coalition de divers groupes politiques et terroristes palestiniens, ont appelé à une «Journée de la rage populaire» en Cisjordanie pour protester contre la visite présidentielle imminente.

En Palestine, une «Journéepalestinienne de rage et de colère » est un appel à la violence et au terrorisme principalement dirigé contre les Juifs.

Au cours des dernières années, la faction Fatah d’Abbas et d’autres groupes, dont le Hamas, le Jihad islamique et le Front marxiste populaire pour la libération de la Palestine (PFLP), ont mis à profit différentes occasions pour exhorter les Palestiniens à déclarer une Journée de rage contre Israël.

Les Palestiniens appellent à marquer la visite de Trump par une recrudescence du terrorisme. La déclaration publiée par les forces nationales et islamiques à Ramallah et El-Bireh est une invitation claire et directe aux Palestiniens à descendre dans les rues et à assassiner des Juifs.

Qu’est-ce qui nourrit vraiment cette haine palestinienne contre Trump et les Etats-Unis?

Du point de vue palestinien, sans les États-Unis, les Palestiniens et les Arabes auraient réussi depuis longtemps à atteindre leur objectif à savoir, la destruction d’Israël.

« Nous rejetons le parti pris américain en faveur d’Israël », dit le communiqué. «Nous appelons à des marches et des rassemblements populaires afin d’affirmer l’adhésion des palestiniens à la revendication de leurs droits légitimes, y compris le droit au retour et à l’autodétermination». La déclaration a également mis en garde contre la pression des États-Unis sur Abbas et les dirigeants de l’AP pour qu’il retourne à la table de négociation avec Israël.