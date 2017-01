Aéroport Ben Gourion 2016 : l’année record

L’aéroport Ben Gourion aura battu tous les records de fréquentation en 2016 avec plus de 17 millions de passagers et plus de 19 millions en comptant les vols intérieurs. Il s’agit d’une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Les destinations principales en provenance et à destination d’Israël sont la Turquie (1,6 passager, la plupart en transit), l’Italie (1,5 million), les États-Unis (1,45 million), l’Allemagne (1,2 million), la Russie et la France (1 million).