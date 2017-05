Aéroport Ben Gourion : l’été de tous les records !

4,5 millions de passagers transiteront à Ben Gourion, en juillet et août, dont près de 2 millions d’israéliens, selon les données compilées par l’Autorité de l’aviation civile (CAA). 1 360 vols en moyenne sont prévus chaque semaine, soit une augmentation de 13% en comparaison à l’année dernière.

Pour le ministre des Transports, cette augmentation est consécutive à la mise en place du traité « Ciel ouvert » signé avec l’Union européenne en 2013. Depuis, le nombre de départs vers l’Europe a augmenté de 51% alors que les vols vers d’autres destinations ont augmenté de 32%. Israël est ainsi sur la bonne voie pour enregistrer cet été une augmentation de 43% du nombre de vols au décollage et à l’atterrissage par rapport à l’été 2013.

Environ 63% des vols attendus se rendront en Europe. En tête des destinations, Istanbul, avec 91 vols hebdomadaires effectués par Turkish Airlines et Pegasus Airlines, dont la grande majorité sont des trajets d’escale avant de rejoindre des villes européennes, extrême-orientales ou même américaines.

Juste derrière, Londres est la seconde destination la plus prisée au départ de Tel-Aviv, avec 65 vols hebdomadaires cet été sur six compagnies aériennes, El Al, British Airways, EasyJet, Monarch, Wizz Air et Arkia. Les vols vers et depuis Paris devraient prendre la troisième place, avec 61 vols hebdomadaires exploités par El Al, Air France, EasyJet, Transavia et Arkia.

Moscou est la quatrième destination la plus populaire, avec 57 vols, suivi de près par Larnaca à Chypre, avec 55 vols aux manettes d’Arkia, Aegean, Tus Airways, Israir, El Al, Cobalt et Airblue.

La baisse des prix ?

Le ministre des Transports Yisrael Katz s’est félicité de l’activité animée de l’aéroport, soulignant une augmentation de 50% du nombre de vols entre Israël et l’étranger depuis la signature du traité « Ciel ouvert ». « La mise à jour des accords aériens, comme l’augmentation du plafond de fréquence et du nombre de compagnies aériennes autorisées à exploiter des vols réguliers vers Israël, est un objectif stratégique national pour le pays » a-t-il déclaré Katz. « Les vols supplémentaires et la concurrence ont provoqué une révolution chez les consommateurs alors que le public israélien est le principal bénéficiaire à travers le large choix des destinations et principalement grâce à la baisse des prix des vols ».

Katja Epelbaum