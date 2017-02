Ahmed Tibi a de sombres desseins pour l’avenir d’Israël

Le député arabe israélien Ahmed Tibi, connu pour sa haine de l’Etat juif et ses débordements à la Knesset, a donné son analyse à propos de la conférence de presse conjointe tenue par M. Netanyahu et M. Trump.



« Il est vrai que Trump a accueilli chaleureusement Netanyahu, mais il a utilisé pour la première fois le terme « un État » comme une option. Je continue d’appuyer la vision de deux Etats, mais si Netanyahu et Trump pressent pour un état binational dans lequel il y a égalité et droit de vote pour tous, alors ce serait le début d’un nouveau chapitre dans la région », a-t-il expliqué, soit la fin de l’Etat juif…