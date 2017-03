Air France a étouffé l’affaire des tags islamistes sur 40 de ses avions

Le 5 octobre 2016, le Canard enchaîné révélait une série d’incidents troublants visant l’aviation civile française – contestés, pour la plupart, par Air France dans un démenti. Reste que des tags « Allah akbar » ont bien été découverts sur une quarantaine d’avions de la compagnie. L’enquête a été classée, les tags ont pu être réalisés lors d’escales à l’étranger. Mais il y a eu plus inquiétant, selon l’hebdomadaire satirique : des commandants de bord ont constaté à plusieurs reprises que des pièces « censées contrôler les réacteurs depuis le cockpit présentait des avaries ». Les services de renseignement auraient alors identifié un suspect : un employé qui aurait pris la poudre d’escampette et aurait été depuis localisé au Yémen. Interrogé par Secrets d’info sur cet incident, le colonel Francis Formell, qui commande la gendarmerie des transports aériens (GTA), confirme qu’un employé d’Air France a fait l’objet d’une telle enquête. Mais le haut gradé veut se montrer rassurant :

« Ce qui est rassurant, c’est que quelqu’un a été identifié et il a senti que ce n’était plus le moment… et il est parti ! Aujourd’hui, des choses beaucoup plus « propres » sont réalisées et ce travail se fait en permanence avec les compagnies aériennes, avec les services de renseignement et nous avons des liens étroits qui nous permettent d’éviter au maximum ce genre d’incidents » rapporte France Inter.