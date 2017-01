Al Jazeera piège une jeune recrue de l’ambassade israélienne à Londres. Par Bely

(Vidéo) Décidément, tout est bon pour mettre Israël dans l’embarras. Publié dans Le journal britannique « Mail on Sunday », le tout dernier subterfuge a été de piéger un employé de l’ambassade israélienne à Londres filmé à son insu (dans un restaurant chic du cœur de Londres, lors d’un dîner décontracté, un classique de la politique), en caméra cachée par un journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera qui s’était fait passer pour un membre des « Amis travaillistes d’Israël », un groupe de pression parlementaire anglais.

C’est ainsi que tout au plaisir de se faire valoir, le jeune recru, Shai Masot d’expliquer par le menu les façons les plus adéquates de « faire tomber » des députés britanniques, accusés d’après lui de soutenir la cause palestinienne.

« Puis-je vous donner des noms que je vous suggère de faire tomber ? », peut-on le voir proposer à son interlocutrice, madame Maria Strizzolo, une ancienne assistante du secrétaire d’Etat à l’éducation, Robert Halfon. Et de nommer le ministre adjoint aux affaires étrangères, Alan Duncan, estimant qu’il pose « beaucoup de problèmes » aux vues de ses positions pro-palestiniennes. Et l’attachée parlementaire de rire et suggérer que « peut-être un petit scandale, en cherchant bien, beaucoup de députés ayant tous quelque chose à cacher »……

Lors de cette discussion, Shai Masot qualifie également Boris Johnson « d’idiot », estimant qu’il « est devenu ministre des affaires étrangères sans aucune responsabilité » et que, concernant le conflit israélo-palestinien, « il ne s’en soucie pas », étant « occupé avec tout le reste ». Et pour faire bon poids, il n’hésite pas non plus à s’en prendre à Alan Duncan, qui avait déclaré en 2014 que, selon lui, « les colonies israéliennes sont le pire et le plus destructif aspect de l’occupation militaire, une occupation qui est devenue la plus longue dans les relations internationales modernes ».

……… Bien évidemment les uns et les autres de s’excuser auprès de qui de droit, mais le mal est fait ! Le plus désolant est qu’il soit facile d’imaginer que ce « reportage » continue sa brillante carrière, à commencer par The Lobby, préparée par Al-Jazeera English dans le cadre d’une série télévisée, une émission programmée pour le 15 janvier prochain !