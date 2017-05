Alain Finkielkraut choqué par la visite de Macron au Mémorial de la Shoah  à Paris

Le philosophe Alain Finkielkraut estime que la visite d’Emmanuel Macron dimanche au Mémorial de la Shoah à Paris, n’avait pas lieu d’être : « Cette initiative m’a mis dans une colère qui a surpris et choqué mes proches. Je m’en excuse auprès d’eux. C’est le fils de déporté en moi qui hurlait. On ne peut pas faire de l’extermination des juifs un argument de campagne. Les morts ne sont pas à disposition. Le devoir de mémoire dont on parle tant, consiste à veiller sur l’indisponibilité des morts », a dénoncé le philosophe sur RCJ.