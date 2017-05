Allemagne: sur quelle base intégrer les migrants ?

Allemagne: Intégrer les migrants ?

«Nous sommes une société ouverte. Nous marchons à visage découvert. Nous ne portons pas de burqas».

par Soeren Kern

Un groupe de travail gouvernemental mis en place pour promouvoir l’intégration des migrants dans la société allemande a établi et rendu public la liste des caractéristiques qui fondent la culture allemande.

Cette liste gomme soigneusement un certain nombre de termes politiquement incorrects comme «patriotisme» ou «culture dominante» (Leitkultur) et ramène les traditions et valeurs allemandes au plus petit dénominateur commun. Le groupe de travail fait implicitement du multiculturalisme l’expression essentielle de la culture allemande.

L’initiative pour l’intégration culturelle (Initiative Kulturelle Integration) a été créée en décembre 2016 par le gouvernement allemand pour promouvoir la « cohésion sociale » d’une société allemande qui, grâce à la chancelière Angela Merkel s’est enrichie de plus d’un million de migrants en provenance d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

Le groupe de travail – piloté par le Conseil allemand de la culture (Deutscher Kulturrat) en étroite collaboration avec le ministère de l’Intérieur et deux douzaines d’associations spécialisées dans les médias, les affaires religieuses et l’intérêt général – a été chargé de parvenir à un consensus sur ce qui forme le cœur de la culture allemande.

L’opération avait bien sûr pour but de faciliter l’ « intégration culturelle » des migrants en les encourageant à adhérer à un corpus de valeurs culturelles unanimement partagées.

Après cinq mois de délibération, le groupe de travail a présenté le 16 mai une liste de ce qu’il a affirmé être les 15 principes directeurs de la culture allemande.

Sous le slogan « Cohésion dans la diversité », la liste énumère surtout des idées génériques – égalité entre les sexes, liberté d’expression, liberté de religion, pluralisme et démocratie – qui n’ont rien de spécifiquement allemand.

La liste ne mentionne pas non plus que la culture allemande est la culture de référence (Leitkultur) en Allemagne, ni que cette culture allemande est intrinsèquement liée à chacun des points évoqués ; quant au groupe de travail, il n’exige pas explicitement que les migrants s’assimilent au mode de vie allemand. Les principes directeurs énoncés produisent même le sentiment inverse : ils encourageraient en fait les Allemands à adopter les normes culturelles que les migrants ont apportées avec eux en Allemagne. L’objectif du groupe de travail qui était à l’origine d’inciter à l’intégration et à l’assimilation semble avoir évolué vers la coexistence, la tolérance et l’adoption par les Allemands de la culture de base du migrant.

Le préambule démarre ainsi :

«L’intégration affecte l’ensemble de la population en Allemagne. La cohésion sociale ne se décrète pas et ne peut faire l’objet d’une politique … La solidarité est l’un des principes fondamentaux de notre coexistence. Elle se manifeste dans notre compréhension mutuelle et dans l’attention aux besoins des autres – nous défendons une société de solidarité …

«L’immigration change la société et exige de l’ouverture, du respect et une tolérance mutuelle … Il n’est pas correct d’agiter des craintes et d’afficher son hostilité – nous défendons une société cosmopolite …

«Le processus d’intégration européen n’est pas seulement une garantie pour la paix en Europe, la prospérité et l’emploi, il incite aussi à la convergence culturelle et à l’émergence de valeurs européennes communes – nous voulons une Europe unie».

Le ministre allemand de l’Intérieur Thomas de Maizière, partisan bien connu de l’idée d’une culture dominante (Leitkultur), a exprimé sa déception face au flou dans lequel le groupe de travail s’est cantonné pour ce qui est de la Germanité. « Nous ne pouvons exiger que l’on respecte nos coutumes si nous hésitons à les énoncer », a-t-il déclaré. Lors d’une conférence de presse donnée à Berlin le 16 mai, il a développé :

« Je suis formellement en désaccord avec le Conseil culturel allemand sur la Leitkultur : j’aime ce mot, ce qui n’est pas le cas du conseil. Je n’ai toujours pas compris si ce qui vous dérange est le mot ‘noyau dur’ ou le mot ‘culture’ ou la combinaison des deux mots. A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose dans le passé ».

Les tenants de la Leitkultur affirment qu’il faut empêcher qu’en Allemagne, se constituent des sociétés parallèles, notamment quand elles sont régies par la charia islamique. Ces opposants proclament qu’énoncer le principe de Leitkultur obligerait les migrants à abandonner certains éléments de leur identité pour se conformer aux us et coutumes de la majorité – soit le contraire de l’idéal multiculturel qui autorise les migrants à reproduire en Allemagne toutes les composantes de leur identité.

Le 29 avril, De Maizière a publié une tribune dans Bild qui a provoqué un torrent de critiques. Il exigeait des migrants qu’ils acceptent la Leitkultur allemande, affirmant que sans l’adhésion de tous à un « noyau culturel de base, la société perdrait ce fil conducteur d’autant plus nécessaire que les mouvements migratoires et la société ouverte nous rendent plus diversifiés ».