Allemagne : les Juifs s’inquiètent de l’antisémitisme croissant des musulmans

En Allemagne, les Juifs estiment que l’antisémitisme parmi les musulmans devient un problème croissant. Internet et les réseaux sociaux sont devenus les principaux instruments de propagation de la haine et de l’agitation antisémite, affirme le rapport d’une commission d’experts indépendants rédigé pour le Bundestag. Les Juifs en Allemagne, selon le document, sont de plus en plus préoccupés par l’antisémitisme au quotidien. Le groupe d’experts appelle donc à suivre et sanctionner plus efficacement des infractions pénales anti-juives ainsi qu’à renforcer des services consultatifs pour les personnes touchées par l’antisémitisme, informe le journal allemand Spiegel.