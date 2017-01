Allemagne : Un responsable politique en a assez de se repentir de la Shoah

Un responsable régional du parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD) a suscité la controverse en critiquant la présence d’un mémorial de la Shoah à Berlin et en appelant son pays à récrire ses livres d’histoire. L’AfD a vu sa popularité augmenter en Allemagne à la faveur de la crise des migrants et, crédité de 12 à 15% des voix, il devrait faire son entrée au Bundestag lors des élections législatives de septembre prochain.

« Les Allemands sont le seul peuple au monde qui érige un monument de la honte dans leur capitale », a estimé Björn Höcke, dirigeant de l’AfD dans le Land de Thuringe. « Cette politique ridicule consistant à assumer son passé nous paralyse. Notre politique mémorielle doit effectuer un virage à 180° », a-t-il ajouté lors d’un discours prononcé devant de jeunes membres de son parti à Dresde, berceau du mouvement islamophobe Pegida.

Ces propos ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux et ont été condamnés par de nombreux élus, notamment sur le flanc gauche de l’échiquier politique allemand. L’un d’eux, Diether Dehmn, du parti de gauche Die Linke, a annoncé qu’il avait porté plainte pour incitation à la haine raciale et estimé que Björn Höcke avait été conforté par la décision prise mardi par la Cour constitutionnelle de ne pas interdire le Parti national-démocrate (NPD, extrême droite), mouvement ouvertement raciste, antisémite et révisionniste.

L’AfD compte elle-même dans ses rangs un certain nombre d sympathisants de la mouvance néonazie.