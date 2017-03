Alors que des femmes sont lapidées pour leur tenue en terre d’Islam, le magazine Vogue fait honneur aux femmes voilées pour son anniversaire

Le célèbre magazine américain Vogue, sans doute le plus ancien mensuel dédié à la mode et à la société, a décidé de rendre honneur aux femmes voilées pour son anniversaire, faisant l’impasse sur la liberté de choix vestimentaire en terre d’Islam.

Aussi, pour célébrer en beauté ses 125 ans d’existence, son numéro spécial, le magazine bien-pensant a choisi de louer, saluer et distinguer une poignée de femmes, avec une place non négligeable réservée à des portraits de femmes musulmanes, « remarquables et méritantes », dans le dossier consacré à « L’islam en Amérique », dans des articles plus dithyrambiques les une que les autres…