Alyah-Yérida. Combien de Juifs de France quittent Israël ? Par Binyamin Lachkar

Chaque fois qu’on discute du sujet de l’Alyah de France, le sujet du nombre de retours surgit. Les chiffres les plus fous sont annoncés, certains parlant de 30 voire 40% de retours. Ce taux est censé démontrer l’échec de l’Alyah : si beaucoup de gens reviennent dit-on, c’est qu’ils n’ont pas réussi à s’intégrer et la faute repose évidemment sur les autorités israéliennes qui promettent monts et merveilles et ne sont pas capables de concrétiser leurs promesses.

Le retour d’immigrés vers leur pays d’origine est un phénomène classique qui concerne toutes les immigrations, y compris celles de pays sous-développés vers des pays riches. On estime par exemple que 25% des gens qui immigrant au Canada, pays riche et accueillant, finissent par repartir.

En Israël, les données concernant l’Alyah de l’ex-URSS sont connues – environ 12% de tous les olim de cette région depuis 1990 étaient repartis en 2017. Les chiffres sont même un peu plus élevés pour la vague des années récentes, plus bourgeoise et politiquement libérale-progressiste.

Des chiffres surprenants

Et les Français ? Ce n’est pas tant que les chiffres n’existaient pas et qu’ils n’étaient pas calculés. De la même manière que le bureau gouvernemental des statistiques calcule le taux de départ des « Russes », il peut le faire pour les Français, mais personne ne lui avait demandé. Jusqu’à ce que je le fasse en février dernier. Et les résultats sont assez incroyables: seuls 8% des olim arrivés de France entre 1990 et 2014 étaient repartis au 31 décembre 2016. Les chiffres n’incluent pas les olim au statut de « katin hozer » ou « ezrah ole », ceux qui avaient déjà la citoyenneté israélienne par un de leurs parents, mais cela ne change pas grand-chose.

Le mythe des olim de France qui partent en nombre suite à une Alyah ratée est donc complètement faux. Les olim de France sont le groupe d’olim qui repart le moins. Il y a bien sûr des échecs, pour toutes sortes de raisons. Et en fait tous les départs ne sont pas vraiment des échecs. Je connais des olim qui sont partis vivre dans la Silicon Valley pour des postes de responsabilité dans les plus grandes sociétés du monde. Et beaucoup finissent par revenir.

L’Alyah, surtout après 30 ans, est indéniablement difficile et demande des sacrifices. Mais la preuve est faite que la plupart des olim réussissent leur installation et leur acclimatation. Evidemment ce sont toujours ceux qui se plaignent qui font le plus de bruit.

Binyamin Lachkar pour Coolamnews

Conseiller en communication de la députée Likoud, Sharren Haskel