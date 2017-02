Amazon Allemagne surpris en pleine promotion d’un ouvrage antisémite

Un éminent groupe juif de défense des droits de l’homme a critiqué la promotion d’un livre intitulé «Les Rothschild: une famille qui contrôle le monde» par le site Amazon Allemagne.

Le directeur des relations internationales du Centre Simon Wiesenthal, Dr. Shimon Samuels, a déclaré dans une lettre adressée au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, que la promotion du livre antisémite en question constituait une violation de la réglementation d’Amazon.

« Ce livre pourrait avoir été tiré des délires d’Hitler ou de la charte génocidaire du Hamas. »

M. Samuels a déclaré à M. Bezos: «Depuis 12 ans, nous avons suivi la foire du livre de Francfort et ses stands arabophones, en identifiant des livres tels que « The Rothschilds » sur les présentoirs. Dans la plupart des cas, les autorités de Francfort ont confisqué les livres incriminés qui violaient le contrat entre l’éditeur et la Foire – ce contrat interdit explicitement la fomentation de la haine et de la violence. »

M. Samuels a continué à exhorter M. Bezos « à suivre ce principe, que ce soit sur Amazon.com, Amazon.de ou toute filiale de votre site. Amazon ne doit pas servir de feuille de figuier pour les théories du complot ou l’incitation à la diffamation qui nous mettent tous en danger. »

Un extrait de la page Amazon de l’ouvrage décrit le livre ainsi:

« Loin des théories de conspiration aventureuses, ce livre identifie la famille Rothschild comme le noyau d’une conspiration mondiale de la haute finance, dont le réseau contrôle, comme les bras d’un Kraken [un monstre ndlr.], enveloppés autour du globe entier et pressant la planète. Ils créent systématiquement des crises grâce auxquelles ils peuvent développer leur pouvoir. Le sang de toutes les grandes guerres est dû à eux depuis le début de la Révolution française. Ils ont prouvé leur mépris inhumain en finançant les national-socialistes et en envoyant des millions de leur propre communauté religieuse à la mort. Mais leur soif de sang est loin d’être satisfaite: leur objectif est une Troisième Guerre mondiale et un gouvernement mondial contrôlé depuis Jérusalem. »