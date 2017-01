Amazon célèbre l’œcuménismee sans les Juifs

La société Amazon Prime vient de réaliser un clip vidéo placé sous le signe de « la paix et de l’amitié interreligieuses », du respect et de la compréhension mutuels. Seul problème: cette amitié met les Juifs de côté…

Elaboré en concertation étroite avec des prêtres et des imams, un film fait apparaître à l’écran un prêtre, heureux d’accueillir chez lui, autour d’une tasse de thé son ami musulman qui est imam.

Les visages de ces deux hommes de foi, la soixantaine sereine, sont éclairés par de larges sourires, prenant visiblement plaisir à échanger ensemble et même à évoquer leur rhumatisme qu’ils ont en commun, au son mélodieux d’un piano qui égrène ses accords crescendo, jusqu’à l’épilogue résolument fédérateur qui brise en beauté les préjugés : après s’être quittés en s’embrassant, le prêtre et l’imam commandent des protections pour leurs genoux afin de pouvoir se prosterner sans douleur devant Dieu, chacun dans son lieu de culte respectif, l’église et la mosquée.