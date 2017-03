Ambassadeur turc : « La Turquie soutient les habitants de Gaza et non le Hamas »

L’ambassadeur de la Turquie en Israël a assuré que son pays soutient le peuple dans la bande de Gaza et non pas le mouvement Hamas. Kamal Aokim a exprimé cette position en réponse à une question posée par un journaliste du quotidien israélien Jerusalem Post, à l’issue d’une intervention faite à l’Université de Tel Aviv, où il était convié. « La Turquie soutient le peuple dans la bande de Gaza et non pas le mouvement Hamas. Nous n’acceptons pas l’approche que certains voudraient fixer, et selon laquelle chaque personne vivant à Gaza est membre du Hamas et qu’elle est donc terroriste », a-t-il dit.