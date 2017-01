Amélioration sensible de l’état de santé d’une soldate blessée dimanche dans l’attentat

La porte-parole de l’hôpital Shaaré Tsedek de Jérusalem a annoncé que l’état de santé de la soldate grièvement blessée au cours de l’attentat au camion-bélier dimanche dans le quartier d’Armon Hanatsiv, s’était considérablement amélioré ces dernières heures. « Elle s’est réveillée et respire par elle-même. Son état reste cependant grave et nécessite une hospitalisation et des soins prolongés », a-t-elle précisé.