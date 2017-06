La commission des Affaires étrangères et de la Défense s’est réunie lundi matin en séance extraordinaire pour discuter de la question de l’incitation à la haine et à la violence en provenance de l’Autorité Palestinienne. Le député Motti Yogev (Habayit Hayehoudi) a dit: « L’incitation en provenance de Mahmoud Abbas et de l’AP prône la disparition […]