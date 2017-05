Amman : «Une opportunité unique pour le renouvellement du processus de paix »

Le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shukri fait cette déclaration lors de son adresse à la conférence des pays arabes qui se tient cette semaine à Amman, Jordanie. Apres sa rencontre avec son homologue jordanien et avec le responsable palestinien du processus de négociation avec Israël, Saib Arikat, Shukri estime que les conditions régionales et mondiales sont idéales pour tenter de finaliser un accord de paix durable entre l’Etat d’Israël et une grande partie des pays arabes de la région.