Amnesty Internationale critique la lutte anti-terroriste

L’organisation anti-israélienne Amnesty Internationale s’offusque de la lutte contre le terrorisme en Europe. Son rapport, qui s’appuie sur deux ans de travaux dans 14 Etats membres de l’Union européenne, met en évidence « l’adoption frénétique de lois sécuritaires. »

La série d’attentats qui ont frappé l’Europe, et en particulier la France et dernièrement l’Allemagne, a eu pour conséquence que « les gouvernements ont adopté à la hâte une multitude de lois discriminatoires et disproportionnées », déclare John Dalhuisen, directeur du programme Europe d’Amnesty International. Il ajoute, par ailleurs que, « prises individuellement, ces mesures de lutte contre le terrorisme sont déjà suffisamment inquiétantes, mais lorsqu’elles sont étudiées dans leur ensemble, un tableau préoccupant se dessine, dans lequel des pouvoirs illimités bafouent des libertés considérées comme acquises depuis bien longtemps ».

Les auteurs du rapport invitent les électeurs européens à « faire preuve d’une extrême prudence quant à l’éventail des pouvoirs et l’étendue du contrôle sur leurs vies qu’ils sont prêts à conférer à leurs gouvernements ». Ils précisent que la montée des partis nationalistes d’extrême droite, le ressentiment à l’égard des réfugiés, les préjugés sur les musulmans et les communautés musulmanes peuvent conduire à ce que ces « pouvoirs d’exception » ciblent certaines personnes pour « des raisons qui n’ont absolument rien à voir avec une réelle menace pour la sécurité nationale ou des actes à caractère terroriste ». En outre, « tout cela se produit déjà en Europe ».