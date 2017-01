Analyser vos grains de beauté grâce à une application israélienne

Fondée à Petah Tikva en 2013, DermaCompare, a développé une application qui utilise le traitement de l’image et l’analyse prédictive pour détecter les changements dans les marques et les grains de beauté au fil du temps. Des alertes sont envoyées par l’application à l’utilisateur en cas de changements qui pourraient signifier un cancer. Selon son fondateur Fried, « le système sait comment faire la distinction entre lésion bénigne et maligne et nous dit s’il y a un changement qui pourrait être malin, et le but est de trouver un mélanome dans les premiers stades. Cela offre de grands avantages en économie d’argent et de temps de traitement « .