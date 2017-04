Annulation de la visite du chef de la Diplomatie britannique en Russie

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a annoncé ce samedi annuler sa visite en Russie prévue lundi en raison « des développements en Syrie qui ont changé fondamentalement la situation ». « Ma priorité est maintenant de poursuivre le contact avec les Etats-Unis et d’autres à l’approche du sommet du G7 des 10 et 11 avril afin d’organiser un soutien international coordonné à un cessez-le-feu sur le terrain et d’intensifier le processus politique », a-t-il indiqué dans un communiqué.