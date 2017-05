Des antiquités d’une valeur de dizaines de milliers de dollars saisis dans la région d’Hébron

Les enquêteurs de la police israélienne ont réussi à mettre la main sur des dizaines d’articles historiques aux suites de la perquisition d’une maison dans la localité de Hébron. Le propriétaire palestinien de la maison a été appréhendé et la police a saisi son contenu. Les enquêteurs ont découvert de nombreuses jarres, pièces de monnaies et autres objets précieux dans la cave de la maison. La région de Judée et Samarie, berceau spirituel du peuple juif, est un lieu de prédilection pour les trafiquants d’antiquité qui y trouvent sans peine leur bonheur.