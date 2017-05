Les antisémites norvégiens encore pris la main dans le sac!

Les antisémites norvégiens pris, encore une fois, la main dans le sac!

L’histoire de la Norvège concernant les Juifs, est jalonnée d’aspects extrêmement problématiques. En 1851, la Norvège a été le dernier pays européen à admettre la présence de Juifs. Un des très rares Norvégiens dot le nom dispose d’une réputation internationale s’appelait Vidkun Quisling, le Premier Ministre du pays durant l’occupation allemande, au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Quisling s’est rendu coupable de l’arrestation de tous les Juifs que la police de Norvège a pu trouver. Plus de 700 Juifs ont été mis à la disposition des occupants nazis qui les ont essentiellement envoyés à Auschwitz. Très peu en sont revenus.

Un sondage mené par l’ADL a démontré que 40% des Norvégiens pensent que les Juifs sont plus fidèles à Israël qu’au pays dans lequel ils vivent[1]. Cette conviction est typiquement antisémite. 38% des Norvégiens pensent qu’Israël se comporte envers les Palestiniens comme les Nazis l’ont fait envers les Juifs. Ce tableau statistique est apparu en 2012, au cours d’une étude menée par le Centre Norvégien d’études de la Shoah et des Minorités religieuses, et financée par le gouvernement norvégien[2]. Une telle notion fallacieuse reflète la pa²rt massive d’incitation anti-israélienne qui provient des hommes politiques de centre-gauche, des syndicats, des médias et de plusieurs dirigeants d’églises ainsi de suite.

Erna Solberg

Depuis 2013, un gouvernement de centre-droit dirigé par le Premier Ministre féminin et dirigeante de parti Erna Solberg, dirige la Norvège. Durant cette période, il y a eu moins de manifestations d’antisémitisme et de haine anti-israélienne que sous le précédent gouvernement du dirigeant du Parti Travailliste, Jens Stoltenberg, qui est, actuellement Secrétaire-Général de l’OTAN[3].

Au cours de ces dernières semaines, cependant, deux votes se sont déroulés, sans lien l’un avec l’autre, mais ayant un contenu potentiellement antisémite. De plus, le troisième quotidien national par ordre d’importance, Dagbladet, a une fois encore, publié un dessin antisémite[4].