Antisémitisme: Insultés pendant que les passagers rient, dans le métro londonien

La semaine dernière, un homme juif et sa compagne, une non-juive, ont été victimes d’une effroyable violence antisémite de la part de supporters du club de football West Ham dans le métro londonien, quand d’autres passagers ont regardé ce qui se passait avec indifférence et que certains ont même rigolé.

Jonathan Adelman a écrit dans un blog l’expérience qu’il a vécue, et qui s’est déroulée vendredi soir, alors que le métro qui roulait sur la ligne entre le quartier de Stratford et West Ham était bondé de fans de football qui célébraient la victoire de l’équipe de West Ham sur l’équipe rivale, Tottenham Hotspur; mais au lieu de chanter des chansons de célébration, les supporters de West Ham ont décidé d’attaquer Adelman et sa compagne, criant à priori: « Va te faire foutre, garçon juif » et sifflant avec force en essayant d’imiter le son de l’émission de gaz, faisant ainsi référence aux chambres à gaz utilisées par les nazis pour exterminer des millions de juifs.

Lorsque deux hommes, qui ont été décrits comme âgés d’une vingtaine d’années, ont continué à les harceler au cours du trajet qui a duré deux minutes, Adelman a écrit: » Les autres passagers dans la voiture du métro ont gardé le silence, à l’exception de quelques poltrons qui riaient et gloussaient ».