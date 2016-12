Antisémitisme : Lufthansa exclut Israël de la liste des bagages gratuits

L’Organisation Sioniste Américaine (OSA) appelle à boycotter la compagnie aérienne allemande Lufthansa pour « discrimination antisémite flagrante ». Elle a volontairement exclut Israël de la liste des favoris du Moyen-Orient dont les passagers bénéficient du transport gratuit de deux sacs ou valises.

Sans doute pour la première fois depuis 1933, un boycott juif de produits allemands a été organisé. La raison : Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, admet qu’Israël pour les voyageurs au départ du continent américain, est le seul pays du Moyen-Orient qui ne peut bénéficier de la politique de franchise de bagages spéciaux. L’Organisation Sioniste Américaine exhorte officiellement les voyageurs à ne pas voler sur Lufthansa en raison de sa discrimination contre Israël et contre les voyageurs israéliens.

Le site Web de Lufthansa explique que les voyageurs en classe économique ont l’autorisation d’un sac ou d’une valise jusqu’à 23 kg. Cependant, une politique de bagages spéciaux existe pour ceux qui voyagent vers les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, l’Afghanistan, le Bahreïn, l’Egypte, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Pakistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Turquie, les Emirats Arabes et le Yémen.

Donc la politique plus généreuse qui permet d’apporter deux valises (jusqu’à 23 kg chacune) gratuitement, exclut ostensiblement les voyageurs à destination et en provenance d’Israël. Peut-être cela était simplement un oubli ? L’OSA a écrit à Lufthansa en mai dernier, demandant une explication de sa politique : « Nous espérons que l’omission d’Israël était simplement un oubli et n’a pas été fait intentionnellement. Si l’omission était intentionnelle, cela constituerait clairement un acte antisémite. »

L’OSA rapporte que Lufthansa, dans sa réponse, n’a pas contesté ou justifié l’existence de la politique, même si la compagnie nie qu’elle est discriminatoire. Au lieu de cela, la compagnie aérienne allemande a vaguement expliqué sa politique de franchise « fondée sur des facteurs économiques et commerciaux », n’offrant aucune explication quant à la façon dont ces facteurs influencent de manière identique la compagnie dans les pays arabo-musulmans au Moyen-Orient, ou en Israël et parmi le peuple juif.

L’Organisation sioniste a ensuite écrit de nouveau à Lufthansa, l’invitant à inclure les voyageurs d’Israël dans sa politique de franchise. Aucune réaction n’a été enregistrée. Elle appelle donc à toutes les personnes concernées à boycotter Lufthansa, première compagnie aérienne d’Europe, jusqu’à ce que sa politique antisémite soit modifiée.

La dernière fois qu’un boycott juif a été organisé concernait des marchandises allemandes, peu de temps après la montée d’Hitler au pouvoir en 1933. En mars de cette année 2015, malgré une certaine opposition du leadership juif américain basée sur la sécurité de la communauté juive allemande, « l’American Jewish Congress » et d’autres organisations ont appelé à des rassemblements de protestation antinazis au Madison Square Garden à New York, à Chicago, à Boston, à Baltimore et dans plus de 70 autres endroits. Plus tard, les anciens combattants juifs ont renouvelé leur appel au boycott des produits allemands, et d’autres organisations juives les ont rejoint.