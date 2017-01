Antisémt…sionisme…Pendant ce temps-là dans le Gers ! Par Bely

Tout déni d’Israël est bon à prendre ! Ainsi à Auch, du 16 au 19 décembre dernier s’est tenu le traditionnel marché de Noël auquel participait pour la deuxième fois l’AFPS du Gers.

Plus de 300 tracts dénonçant » les liaisons dangereuses » de certaines banques françaises avec la colonisation israélienne ont été distribués. Ils ont été accueillis, la plupart du temps avec intérêt et nous en avons profité pour les informer du lancement de cette nouvelle opération BDS avec les partenaires impliqués, est-il précisé sur le dit-site qui ajoute qu’il a été recueilli plus de 180 signatures pour demander la suspension de l’accord commercial union – européenne / Israël.

Près de 700 euros de vaisselle palestinienne et de livres sur la Palestine et le conflit ont été récoltés (Peut-on lire encore). Enfin cette mobilisation régionale s’est accrue de 12 militant(e) s venant à l’occasion de tout le département.

Plus réjouissant encore, ( !), le 16 décembre, à Masseube, un petit village du Gers situé à une trentaine de kilomètres d’Auch, accueillait à l’initiative du cinéma local et en collaboration avec notre groupe AFPS, François – Xavier Gilles venu tout spécialement pour présenter deux films : « Des familles palestiniennes vivent dans des grottes » un film de 40 mn réalisé par F. X. Gilles lui-même et « Notre histoire », une réalisation de Mustapha Barghouti ( 60 mn).

Une trentaine de spectateurs ont pu échanger avec F-X Gilles qui se rend régulièrement au sud d’Hébron, est-il mentionné, celui-ci mettant l’accent sur « la haine des colons pour les pauvres palestiniens ». Victoire : « A l’issue de cette séance, deux adhésions ont été enregistrées » note la rédaction de l’AFPS 32.

Tous ces petits crimes à la façon années 2010 – 2017 et suivantes ne pourront faire oublier que dans ce même département du Gers, un grand nombre d’assassinats ont été évités entre 1940- 1945, grâce à des habitants humains plus qu’humains qui n’avaient pas hésité à risquer leur vie pour sauver celles de nombre de juifs déjà en prise avec l’antisémitisme et pourchassés par les nazis…