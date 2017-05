Les antisionistes de Netouré Karta déchirent le drapeau d’Israël, mais ne s’attendaient pas à ça…

(Vidéo) Un jeune couple d’Israéliens se baladait le soir de Yom Haatsmaout (lundi soir) dans Jérusalem entouré d’un drapeau d’Israël. Afin de regagner leur véhicule garé un peu plus loin, ils coupent par le quartier de Shmouel Hanavi qui borde le secteur très orthodoxe de Mea Shéarim et font une mauvaise rencontre : les Netouré Karta étaient également de sortie.

A la vue du drapeau d’Israël, des membres de la secte antisioniste les apostrophent. Le ton monte très rapidement et l’un des extrémistes arrache au couple le drapeau d’Israël et le déchire. Dans la rue, une caravane de véhicules approche avec à bord une quinzaine de jeunes qui eux aussi, revenaient des festivités de Yom Haatsmaout dans la capitale. Ils appartiennent tous au mouvement « Otsma Yehoudith », l’une des formations les plus à droite de l’échiquier politique israélien.

Les Netouré Karta n’en mènent pas large. Ils invectivent la quinzaine de jeunes mais comprennent que ces derniers ne sont pas prêts à se laisser faire. Après quelques coups, les membres de la secte antisioniste estiment que la situation tourne à leur désavantage et prennent les jambes à leur cou. Cette fois-ci, il se seront attaqués à une mauvaise proie…