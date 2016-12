Appel à l’annexion de la zone C en Judée Samarie

Le ministre de l’Education Naftali Bennett a réagi samedi soir à la dernière résolution anti-israélienne votée au Conseil de Sécurité de l’ONU.

« Nous sommes sur le point de passer d’une politique de capitulation à l’exercice de notre souveraineté. Des milliers de terroristes dans le monde regardent la décision de l’ONU et la considèrent comme un appel aux armes. » Cette décision est le résultat direct de la politique de capitulation, de retrait et de division d’Oslo », a-t-il ajouté. « C’est un résultat de l’accord public visant à créer un État palestinien dans le cœur de notre pays. » Cette résolution sera jetée dans la poubelle de l’histoire, tout comme les précédentes. Nous n’avons pas gagné l’honneur et l’amour en reculant, mais la honte et la pression internationale pour donner encore plus. Il est temps de faire un virage à 180 degrés. »

« La conclusion doit être que nous n’accepterons plus le suicide en créant un Etat palestinien, et nous travaillerons à appliquer la loi israélienne à Ma’ale Adumim, dans la vallée du Jourdain, à Ofra, et dans toute la zone C dès que que possible. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotovely (Likoud), actuellement en visite officielle en Géorgie, a déclaré: « L’administration Obama ne pourra dissimuler son échec à Alep avec sa décision honteuse à l’égard d’Israël. Elle tente maintenant de nuire à son seul allié démocratique au Moyen-Orient. L’histoire montre qu’il y a des événements qui provoquent des changements radicaux dans la réponse d’Israël: l’histoire se rappellera que la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU a été la cause de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie » a conclu Mme Hotovely.